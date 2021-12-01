Бишкек, 1 декабря, 2021, 09:24 — ИА Регнум. Сбой на сайте Центризбиркома Киргизии произошёл. при подведении предварительных итогов парламентских выборов из-за технической ошибки. Это привело к появлению на странице ЦИК некорректных данных, сообщает 1 декабря пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Речь идёт об инциденте, случившемся 28 ноября. Официальный сайт ЦИК представил предварительные итоги голосования с неверными данными о количестве голосов, полученных политическими партиями. Этот факт госкомитет проверил в рамках досудебного производства по уголовному делу.

«Данное обстоятельство объясняется ошибкой в кодовой части формулы на странице отображения данных», — заявили в ГКНБ.

Ошибку допустили разработчики программного кода веб-ресурса. В результате суммировалось количество действительных бюллетеней и количество действительных бюллетеней, отданных за кандидатов, на сайте отразились избыточные данные. При предварительном тестировании ошибку не выявили.

Также в ГКНБ заявили, что во время выборов информационные системы ЦИК подвергались компьютерным атакам, которые были успешно отражены.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Верховный совет (Жогорку Кенеш) Киргизии седьмого созыва состоялись 28 ноября. Предварительно в парламент прошли партии «Ата-Журт Кыргызстан», «Ишеним», «Ынтымак», «Ыйман нуру», «Альянс» и «Бутун Кыргызстан», явка составила примерно 35%.

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