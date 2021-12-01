Москва, 1 декабря, 2021, 09:13 — ИА Регнум. Пуска ракеты-носителя «Союз-СТ-Б», которая должна вывести в космос с космодрома Куру во Французской Гвиане два космических аппарата «Галилео», был перенесен на сутки из-за ветра. Об этом 1 декабря сообщили гендиректор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в своем Телеграмм-канале.

DLR German Aerospace Center Ракета-носитель «Союз-СТ»

«В Гвианском космическом центре перенос нашего пуска на сутки по погоде. Ветер на высотах», — написал он в своем сообщении.

Также Рогозин отметил, что технических проблем с ракетой-носителем «Союз» нет.

Как передавало ИА REGNUM, ранее генеральный директор компании-оператора запусков Arianespace Стефан Израэль сообщил, что старт ракеты-носителя «Союз» с навигационными спутниками «Галилео» на борту был отменён из-за неблагоприятных метеоусловий.