Москва, 1 декабря, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) потратит на подключение искусственного интеллекта (ИИ) к своей автоматизированной системе 120 млн рублей до 2023 года, в целом цифровая трансформация обойдется в 6,7 млрд рублей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на ведомственную программу цифровой трансформации.

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Отмечается, что Рослесхоз намерен в следующем году подключить к своей работе ИИ для прогнозирования лесных пожаров и дистанционного зондирования 100% риск-зон лесов.

Так, использование нейросетей для прогнозирования пожаров обойдется в 55 млн рублей, для дистанционного зондирования потенциальных зон возгорания — 65 млн рублей. Суммарно до 2023 года Рослесхоз потратит на ИИ 120 млн рублей.

Вместе с тем, указанная программа предполагает цифровизацию госуслуг, в том числе создание автоматизированной системы контроля исполнения предписаний, Центра управления лесами и базы данных лесоустройства с оцифровкой материалов. Цифровая трансформация обойдется в 6,7 млрд рублей на три года.

Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Ростех» разрабатывает программное обеспечение (ПО) на основе искусственного интеллекта (ИИ), которое будет помогать правоохранителям предсказывать массовые беспорядки и предлагать им порядок действий в связи с эскалацией конфликта.

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