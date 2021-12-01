Улан-Удэ, 1 декабря, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Глава Бурятии Алексей Цыденов в ходе командировки в Москву встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, стороны обсудили сотрудничество по ряду направлений.

Правительство Бурятии Сергей Шойгу и Алексей Цыденов

В частности, одной из главных тем стало производство вертолётов на Улан-Удэнском авиазаводе для Минобороны. Кроме того, глава региона поднял вопрос о ремонте и содержании коммунальной инфраструктуры посёлка Звёздный.

«Стороны обсудили варианты патриотической и допризывной подготовки молодежи. В частности, обсуждалась возможность создания на базе ВСГУТУ центра подготовки, где смогут заниматься не только студенты этого университета, но и других вузов», — добавили в правительстве.

Напомним, ранее министр обороны вручил главе Бурятии медаль «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации».