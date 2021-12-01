Кемерово, 1 декабря, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В Кемеровской области продолжается бурение скважин на шахте «Листвяжная». Об этом сегодня, 1 декабря, сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Пресс-служба правительства Кузбасса Бурильная установка. Шахта «Листвяжная»

«Аварийные работы на шахте ведутся круглосуточно, — говорится в сообщении. — Спасатели откачивают воду из тоннелей и контролируют газовую обстановку. В отработанное пространство лавы подается азот и хладон. Газовая атмосфера в шахте стабилизирована, но ещё не позволяет производить разведку».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в больницах проходят лечение 16 пострадавших на шахте «Листвяжная».