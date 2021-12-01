Глава Ярославской области провёл первый личный приём граждан
Ярославль, 1 декабря, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев провёл первый личный прием граждан. Об этом сообщает правительство области.
Евраев провёл первый личный приём спустя полтора месяца после начала работы. Встреча прошла в режиме видеоконференцсвязи.
Одной из участниц стала общественница Елена Богданова. Она выступила против проекта благоустройства Павловской рощи, который реализуется по губернаторской программе «Решаем вместе!» Рощу планируется благоустроить в следующем году за 10 млн рублей. К разговору подключился мэр Ярославля Владимир Волков, который заявил, что все замечания к проекту будут учтены.
Врио губернатора сказал, что мэрия Ярославля должна представить жителям исправленный проект, чтобы снять все разногласия.
Елена Богданова сказала, что довольна итогами встречи.
Во время работы губернатора Дмитрия Миронова ярославцы жаловались, что не могут попасть к нему на приём. Новый глава области пока демонстрирует более открытый стиль управления.