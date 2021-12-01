Ярославль, 1 декабря, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев провёл первый личный прием граждан. Об этом сообщает правительство области.

Yarregion.ru Приём граждан

Евраев провёл первый личный приём спустя полтора месяца после начала работы. Встреча прошла в режиме видеоконференцсвязи.

Одной из участниц стала общественница Елена Богданова. Она выступила против проекта благоустройства Павловской рощи, который реализуется по губернаторской программе «Решаем вместе!» Рощу планируется благоустроить в следующем году за 10 млн рублей. К разговору подключился мэр Ярославля Владимир Волков, который заявил, что все замечания к проекту будут учтены.

«Ни одного зеленого насаждения, ни одного дерева при благоустройстве не будет спилено, удалено. Проект предусматривает только благоустройство, и никакого капитального строительства, — сказал Владимир Волков. — Все планируемые мероприятия на территории согласованы и разрешены, а замечания Центра охраны окружающей среды учтены».

Врио губернатора сказал, что мэрия Ярославля должна представить жителям исправленный проект, чтобы снять все разногласия.

«Было бы хорошо показать жителям района и обсудить вместе с ними результат, который получился. Это принципиально важно. И если жители решили, что должно быть выполнено благоустройство в Павловской роще, то оно должно быть проведено в соответствии с законодательством об охраняемых природных территориях и без нарушений санитарных норм и правил», — заявил Михаил Евраев.

Елена Богданова сказала, что довольна итогами встречи.

«Диалог получился очень конструктивным. Я поняла, что все присутствующие заинтересованы в решении этих вопросов. Меня услышали. Даны конкретные ответы», — сказала общественница.

Во время работы губернатора Дмитрия Миронова ярославцы жаловались, что не могут попасть к нему на приём. Новый глава области пока демонстрирует более открытый стиль управления.