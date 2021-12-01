Ташкент, 1 декабря, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 ноября ознакомился с новыми проектами в гидроэнергетической сфере. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

«Особое внимание глава государства уделил строительству малых гидроэлектростанций, не требующих возведения плотин, подчеркнув необходимость привлечения в эту сферу частного сектора», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день сформирован список 22 перспективных площадок, на которых на основе тендера планируется строительство миниГЭС мощностью до 5 мегаватт.

«Также указано на возможность установки компактных гидростанций мощностью до 500 киловатт для электроснабжения сел, расположенных вдоль рек и каналов, таких как Нарын, Сох, Танхоз, Акбулак, Угам», — говорится в сообщении.

В ходе представления проектов затронут также вопрос подготовки квалифицированных специалистов для эксплуатации гидросооружений.

«Отмечалось, что высшим учебным заведениям в области техники, ирригации и архитектуры необходимо усилить работы в этом направлении, создать учебные лаборатории по строительству и гидравлике», — говорится в сообщении.