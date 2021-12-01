Медногорск, Оренбургская область, 1 декабря, 2021, 09:06 — ИА Регнум. В Медногорске Оренбургской области к административной ответственности привлечен подрядчик, который сорвал сроки проведения капремонта кровель жилых домов. Об этом сообщает областная прокуратура.

Fas.gov.ru Штраф

За срыв капремонта виновными признаны директор подрядной организации и само юридическое лицо. Административные дела возбудили в октябре 2021 года. Сроки работ были нарушены в доме № 4 и 5 по пер. Свободина. В результате ненадлежащей организации работ по ремонту крыши одна из квартир получила повреждения из-за выпадения атмосферных осадков.

Суд оштрафовал организацию и ее директора на более чем 4,6 млн рублей. Руководитель компании на полгода дисквалифицирован.