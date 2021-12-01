Кейптаун, 1 декабря, 2021, 09:05 — ИА Регнум. О симптомах заболевания у заразившихся новым штаммом коронавируса «Омикрон» рассказал врач из ЮАР Унбен Пиллэй. Его слова 1 декабря приводит агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По словам врача, на данный момент вызываемое новой разновидностью вируса заболевание проявляется в легкой форме, однако, как считает медик, еще рано что-либо утверждать.

«Мы видели пациентов с симптомами гриппа, сухим кашлем, лихорадкой, ночной потливостью и ломотой в теле. Я думаю, что это соотносится со всеми другими волнами COVID-19, которые мы видели», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) порекомендовала людям из группы риска по тяжёлому течению COVID-19 отложить путешествия в страны повышенного распространения коронавируса.