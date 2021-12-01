Москва, 1 декабря, 2021, 09:04 — ИА Регнум. Высокие темпы роста экономики России в связи с восстановлением после кризиса 2020 года открывают возможности для высоких прибылей. Об этом 1 декабря заявил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Kremlin.ru Андрей Костин

«Результаты хорошие, мы ожидаем в этом году рекордную прибыль, которая должна превысить 300 млрд рублей. Я считаю, что главная, конечно, причина этого — благоприятная экономическая ситуация в стране, высокие темпы роста, рост доходов и рост прибыли наших клиентов в основном, в целом хорошая, благоприятная ситуация», — заявил Костин.