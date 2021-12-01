Магас, 1 декабря, 2021, 09:03 — ИА Регнум. В Ингушетии произошло ЧП в одном из многоэтажных домов города Магаса: отравилась угарным газом семья — женщина и двое детей в возрасте 14 и девяти лет. Пострадавшие госпитализированы. По факту отравления проводится проверка прокуратуры, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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«Прокурор города Магаса организовал проверку по факту отравления 30 ноября 2021 г. в квартире многоэтажного дома по проспекту Зязикова города Магаса женщины и ее двух детей, 2007 и 2012 гг. рождения», — говорится в сообщении прокуратуры.

О состоянии пострадавших известно, что оно удовлетворительное. Правоохранителям предстоит установить причины ЧП в жилом доме и виновных в несоблюдении безопасности при эксплуатации газовых приборов.

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