Бичурский район, Бурятия, 1 декабря, 2021, 09:02 — ИА Регнум. В Бичурском районе Бурятии задержан 22-летний местный житель по подозрению в убийстве пожилой односельчанки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, тело 72-летней женщины было найдено 28 ноября.

Следственное управление СКР по Бурятии Орудие убийства

По версии следствия, молодой человек в тот день распивал спиртное, а к вечеру пошёл к отцу своей сожительницы за сигаретами, который жил по соседству с потерпевшей. Мужчина находился в гостях у соседки, но сигареты давать подозреваемому отказался.

«После непродолжительного разговора подозреваемый внезапно выхватил нож и нанес им несколько ударов в спину собеседнику, после чего напал на хозяйку дома и причинил повреждения, от которых женщина скончалась на месте происшествия», — отметили в ведомстве.

Бросив нож, молодой человек убежал в лес, где скрывался, пока его не задержали спустя сутки. Раненному мужчине удалось позвонить родственникам, а те уже вызвали скорую.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». В настоящее время решается вопрос о заключении задержанного под стражу.