Елабуга, Татарстан, 1 декабря, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Ранним утром 1 декабря произошла авария недалеко от Елабуги. После столкновения автобус с вахтовыми рабочими оказался в кузове грузовика. В результате ДТП один человек погиб, есть раненые, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«1 декабря в 06:30 на 9-м км автодороги Елабуга — Гари — Абалач водитель вахтового автобуса совершил наезд на припаркованную у обочины фуру. В результате ДТП на месте происшествия погиб пассажир автобуса, 15 человек получили травмы различной степени тяжести», — цитирует ведомство ТАСС.

Прокуратура организовала проверку.

«На 08:48 (мск) 21 пострадавший. Один человек погиб. Одного пациента уже доставили в БСМП Набережных Челнов. Один человек от госпитализации отказывается. Остальных в ближайшее время привезут в БСМП Набережных Челнов», — цитирует агентство республиканский минздрав.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Казани на улице Декабристов 13 октября столкнулись автобус и трамвай.

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