Кемерово, 1 декабря, 2021, 09:02 — ИА Регнум. В кемеровских больницах проходят лечение 16 пострадавших на шахте «Листвяжная». Об этом сегодня, 1 декабря, сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Сергей Цивилёв/ Facebook Сергей Цивилев посетил горняков «Листвяжной», которые сейчас находятся в Центре охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком

Уточняется, что один из них находится в тяжёлом состоянии, трое — в состоянии средней степени тяжести и 12 — в удовлетворительном. 60 человек проходят лечение амбулаторно.

Кроме того, обследуются 23 человека, которые обратились к медикам позже с состояниями, не связанными напрямую с отравлением угарным газом. Из них девять человек выписаны на амбулаторное лечение.