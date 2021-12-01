Благовещенск, 1 декабря, 2021, 09:05 — ИА Регнум. В столице Амурской области ученики школы №17 третий день подряд вынуждены экстренно покидать занятия в связи с сообщениями о заложенном в здании взрывном устройстве. Очередная эвакуация детей состоялась 1 декабря, сообщило ИА Amur. life.

Алексей Колчин ИА REGNUM Полиция возле школы

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Ученики также были вынуждены покинуть здание школы №6 в связи с сообщением о минировании. Кроме того, по этой же причине были остановлены занятия в ресурсном центре, подведомственном учреждению образования.

30 ноября поступили сообщения о взрывных устройствах в школах №25, 26, 14 и 17. Причиной участившихся сообщений о готовящихся взрывах называют игру, которую школьники организовали в мессенджере Telegram. Накануне эвакуации там анонсировали «минирования», называя это «игрой» и «глобальными приколами».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября в столице Амурской области в полицию поступило сообщение о минировании двух учреждений среднего образования. Сотрудники спецслужб были вынуждены эвакуировать всех из школы №17 и гимназии №1, взрывное устройство не было обнаружено.