Сухум, 1 декабря, 2021, 09:00 — ИА Регнум. 144 случая заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 30 ноября в ходе 606 исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 220 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 38 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 34 937 носителей SARS-CoV-2. Из них 28 707 победили инфекцию. Данных о выздоровевших за последние сутки нет. За всё время 527 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались, за последний день таких случаев не было.

Накануне в Абхазии не проводили тесты на коронавирус. Днём ранее сообщили о выявлении 141 носителя SARS-CoV-2 в результате 786 исследований. Было зафиксировано за сутки три случая смерти пациентов с COVID-19.