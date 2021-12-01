Москва, 1 декабря, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Московский фестиваль «Цветочный джем», который проходил в столице с 1 сентября по 1 октября, получили награды XII Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре в номинации «Событие года», сообщается на портале мэра столицы.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестиваль цветочный джем на Охотном ряду. День города в Москве

Также награды в номинации «Лучший выставочный сад» удостоен проект «Сад водных растений». Его во время фестиваля «Цветочный джем» можно было увидеть на площадке перед входом в ЦУМ.

Во время фестиваля Москву украшали 12 неповторимые сады площадью от 30 до 5500 кв. метров, созданные талантливыми ландшафтными архитекторами.

Жюри премии высоко оценило значение «Цветочного джема» в области ландшафтного дизайна, садово-паркового искусства, благоустройства и озеленения.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках фестиваля «Цветочного джема» в Москвы высадили более 50 тысяч кустарников, цветов и деревьев.

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