Магадан, 1 декабря, 2021, 09:02 — ИА Регнум. Магаданская область вошла в топ-10 российских регионов с наименьшей закредитованностью населения.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Взять кредит быстро и легко

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По итогам 2021 года колымчане в среднем должны банкам 450,4 тыс. рублей на человека. Год назад эта цифра была на 77,7 тыс. рублей меньше.

Величина среднего кредита — 40% от среднегодовой зарплаты жителя Магаданской области, написал телеграм-канал «Еду в Магадан».

Как сообщало ИА REGNUM, в России отмечен рост среднего размера выданного потребительского кредита. В октябре он составил 270,6 тыс. рублей и по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился на 19,8%.