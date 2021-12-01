Сеул, 1 декабря, 2021, 08:58 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 1 декабря сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

(сс) Tech. Sgt. Jacob N. Bailey, U.S. Air Force Американские и южнокорейские военнослужащие. Йонгсан, Южная Корея

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новый штамм «Омикрон» захватывает планету, что дальше?»

По их словам, коронавирус выявлен у тридцати восьми человек, включая представителей сухопутных войск, военно-морских сил, военно-воздушных сил, морской пехоты и специального подразделения при министерстве обороны.

Известно, что тридцать четыре военнослужащих заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 648.

Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 2366.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 5123 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 452 350.

Читайте также: В Южной Корее впервые выявили свыше 5 тыс. зараженных коронавирусом