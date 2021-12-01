Владивосток, 1 декабря, 2021, 08:58 — ИА Регнум. В Восточном военном округе (ВВО) с началом нового учебного года стартовала поэтапная подготовка к стратегическим учениям «Восток-2022». Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба ВВО.

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«Открывая новый учебный год в мотострелковом соединении округа в Хабаровском крае, (командующий войсками ВВО, Герой России) генерал-полковник Александр Чайко отметил, что основной упор в 2022 году будет сделан на подготовку к стратегическим командно-штабным учениям «Восток-2022», продолжится внедрение в систему боевой подготовки опыта современных вооруженных конфликтов, при этом большинство тактических учений будут проведены в двухстороннем формате», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что в новом учебном году в ВВО намечено свыше девяти тыс. мероприятий подготовки органов военного управления, войск и сил ВВО, включая свыше двух тыс. командно-штабных, тактических и тактико-специальных учений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что более 10 тысяч военнослужащих принимают участие в манёврах, которые начались в Южном военном округе (ЮВО) России.