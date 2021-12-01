Оренбург, 1 декабря, 2021, 08:56 — ИА Регнум. В центре Оренбурга со 2 декабря общественный транспорт возобновит движение по привычной схеме. Об этом сообщает муниципальное управление пассажирского транспорта.

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Автобус

В мэрии состоялась рабочая встреча с перевозчиками. Участники обсудили организационные моменты, связанные с возвращением к привычной схеме движения маршрутов. Она начнет действовать со 2 декабря. Информацию об изменениях разместят в салонах всех маршрутных автобусов.

Напомним, в центре Оренбурга с августа ремонтировали две улицы — Постникова и Володарского. Закрытие сразу двух магистралей вызвало возмущение со стороны горожан. Они прогнозировали транспортный коллапс. Тогда муниципальные власти приняли решение об изменении схемы движения. На участках с односторонним движением разрешили движение в обе стороны.