Варшава, , 08:52 — REGNUM Польские силовики отбили очередной штурм на белорусско-польской границы мигрантами из стран Ближнего Востока и Африки. Об этом сообщила капитан Крыстына Якимик-Ярош из подляшского отделения польской Пограничной службы журналистам Polskie Radio.

Мигранты © REGNUM

«Группа из около 70 человек сломала ограждения на границе, бросала камни в сторону польских пограничников и солдат. В то же время белорусские силовики ослепляли польских военных лазерами. В Польшу смогли проникнуть 58 иностранцев. Все они были задержаны и направлены обратно к черте госграницы», — сообщила Якимик-Ярош.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. Мигранты разбили там палаточный городок, требуя от польской стороны пропустить их в ЕС, чтобы получить там убежище. Однако польские пограничники отказываются их пропускать: в Варшаве считают, что в текущем миграционном кризисе имеет место политическая подоплека.