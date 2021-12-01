Джакарта, 1 декабря, 2021, 08:52 — ИА Регнум. Четыре жителя Индонезии погибли в результате разлома земной коры в провинции Южный Калимантан, сообщает CNN Indonesia.

Леон Петросян Разлом

Из-за разлома земной коры 125 жителей были вынуждены эвакуироваться. Разлом повредил 32 жилых дома.

Доступ к месту инцидента возможен только с помощью водного транспорта, что занимает от 7 до 13 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия получила 1 712 300 доз вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca.