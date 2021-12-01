Салехард, 1 декабря, 2021, 08:50 — ИА Регнум. На Ямале на 20% произошёл рост миграционных потоков по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

На заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка в правительстве ЯНАО представители УМВД сообщили, что на территории Ямала сейчас находится порядка 20 тысяч иностранных граждан. Из них 90% приехали с рабочими целями.

В ходе полицейского контроля за соблюдением миграционного законодательства, иностранцам выписано 4500 протоколов об административных правонарушениях. За пределы РФ выдворено 27 мигрантов.

Отмечается, что преступность среди прибывших в ЯНАО иностранцев сократилась на 32% по сравнению с прошлогодними показателями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России с 29 декабря 2021 года вводится обязательная государственная дактилоскопическая регистрация и фотографирование иностранных граждан, прибывших в РФ с целью работы.