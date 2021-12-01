Нейпьидо, , 08:50 — REGNUM В случае, если суд утвердит все обвинения, предъявленные бывшей фактической руководительнице Мьянмы Аун Сан Су Чжи, которая была арестована после военного переворота в стране, она может получить приговор в общей сложности к 100 годам тюремного заключения. Об этом 1 декабря сообщает японское агентство Kyodo.

Аунг Сан Су Чжи

По информации источника, 30 ноября 76-летней экс-главе Мьянмы предъявили новое обвинение в коррупции. При этом в этот же день ей должен был быть вынесен приговор по одному из дел, однако его отложили до 6 декабря без разъяснения причин.

Всего Аун Сан Су Чжи в настоящее время предъявлено 10 уголовных обвинений и в том числе — нарушение законодательства о неразглашении государственных секретов, которое было принято во времена, когда Мьянма была колонией Великобритании. Большая часть обвинений связана с коррупцией.

Отметим, Аун Сан Су Чжи занимала пост государственного советника фактически осуществляла руководство гражданским правительством Мьянмы. Ее арестовали после состоявшегося в стране 1 февраля военного переворота.