Пятигорск, Ставропольский край, , 08:50 — REGNUM В Ставропольском крае состоялся суд над бывшим мэром города Пятигорска Львом Травневым. Его признали виновным в превышении должностных полномочий и отправили в колонию общего режима на три года. При этом в зачет срока наказания ему пойдет время пребывания в СИЗО с 25 апреля 2020 года, сообщили в суде.

Суд Gorspravka09.ru

Напомним, Лев Травнев был мэром города-курорта Пятигорска в течение 11 лет, начиная с 2006 года. После этого он работал представителем губернатора Ставропольского края на Кавказских Минеральных Водах. В апреле 2020 года его задержали по подозрению в превышении полномочий при решении земельных вопросов.

Так, было установлено, что он выдал разрешение на строительство магазина на земельном участке, расположенном в пределах границы горно-санитарной охраняемой зоны города-курорта Пятигорска. Были и другие случаи незаконного распоряжения землями курортной зоны, что нанесло значительный ущерб государству.

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