Ташкент, , 08:49 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 ноября ознакомился с новыми проектами в гидроэнергетической сфере. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев Prezident.uz

В сообщении отмечается, что с 2017 года в стране построено 11 новых и модернизировано 8 гидроэлектростанций, в результате созданы дополнительные электрогенерирующие мощности на 244 мегаватт. Однако, подчеркнули в пресс-службе, гидроэнергетический потенциал республики используется только наполовину.

«В связи с этим разработан 21 крупный проект по строительству электростанций общей мощностью 740 мегаватт. В частности, в следующем году планируется реализовать семь проектов суммарной мощностью 170 мегаватт, в 2023—2024 годах — 12 проектов мощностью 150 мегаватт, в 2025—2026 годах — два проекта мощностью 420 мегаватт», — говорится в сообщении.