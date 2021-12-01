Петропавловск-Камчатский, , 08:49 — REGNUM На Камчатке завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летней девушки, которая нанесла своему малолетнему брату девять ножевых ранений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря в краевом СУ СКР.

Нож Ryk Neethling

Читайте также: Житель Тувы забил насмерть супругу, которая хотела развестись

Дети остались дома одни. Девушке не нравилось, что девятилетний ребёнок не слушал её в отсутствие родителей — он вёл себя шумно и не реагировал на замечания. Она взяла на кухне нож и нанесла брату девять ножевых ранений в область жизненно важных органов. Затем она сама вызвала скорую помощь. Медикам удалось спасти жизнь пострадавшего.

Обвиняемая признана вменяемой на момент совершения преступления. Она активно сотрудничала со следствием и дала признательные показания.

После утверждения прокурором обвинительного заключения дело будет направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туве завершился процесс над 42-летним жителем села Хову-Аксы Чеди-Хольского района, которого обвиняли в избиении супруги, в результате чего та скончалась.