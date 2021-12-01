Вашингтон, 1 декабря, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Иранская ядерная программа и «угрозы для Европы» были темами переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена с министрами иностранных дел Великобритании, Германии и Франции, сообщает глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

Блинкен беседовал с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс, Германии Хайко Маасом и Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Они обсудили переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, поделившись своими опасениями и рассказав об усилиях, нацеленных на возврат к соблюдению СВПД.

Также главы дипломатий обсудили «угрозы для Европы, включая действия России в отношении Украины», отметил Прайс. Глава Госдепа выразил надежду, что дискуссии по решению глобальных проблем продолжатся на второй министерской встрече стран G7 в Ливерпуле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили поддержку Украины, которая якобы может столкнуться с«российской угрозой».

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