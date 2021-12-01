Нур-Султан, , 08:48 — REGNUM Национальный банк Казахстана сообщил о вводе в обращение банкноты номиналом 20 000 тенге (около $45), на которой изображён портрет первого президента республики Нурсултана Назарбаева. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба Нацбанка.

Нурсултан Назарбаев Иван Шилов © ИА REGNUM

Купюра выпущена в связи с 30-летнием независимости Казахстана. На ней, кроме изображения Назарбаева также представлена подпись действующего президента республики Касым-Жомарта Токаева.

«Дизайн юбилейной банкноты выполнен по уникальной технологии: впервые деметализированная полоса расположена по всей вертикали банкноты и имеет голографическое изображение номинала, логотипа 30-летиюя независимости и факсимиле главы государства», — говорится в сообщении.

Сообщается, что у банкноты 27 элементов защиты. Дизайн у неё выполнен в едином стиле с другими купюрами государства. Портрет Назарбаева есть с обеих сторон банкноты. Там также имеются изображения Нур-Султана и резиденции президента.

Напомним, День независимости в Казахстане отмечают 16 декабря. В этот день в 1991 году был принят закон «О государственной независимости Республики Казахстан».