Москва, , 08:48 — REGNUM В России отмечен рост среднего размера выданного потребительского кредита. В октябре он составил 270,6 тыс. рублей и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 19,8%. Об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ), на которое ссылается RT.

Долг Profgos.ru

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Так, в октябре 2020 года средний размер потребкредита составил 225,9 тыс. рублей.

При этом за месяц (в октябре по сравнению с сентябрём) средний чек потребительского кредита, напротив, снизился на 0,4%.

Как отметил в беседе с изданием директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков, последние пять-шесть месяцев этот показатель находится на стабильном уровне — 260—270 тыс. рублей.

«При этом определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче потребительского кредита и его параметрах по-прежнему является значение персонального кредитного рейтинга заёмщика, что особенно заметно для крупных кредитов с суммой более 300 тыс. рублей», — пояснил эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года средний размер потребительского кредита в России составил 268,5 тыс. рублей, что на 23,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда он составлял 217 тыс. рублей.

Ранее в пресс-службе Банка России заявили, что в октябре рост потребительского кредитования в России замедлился до 1,4% с 1,7% в сентябре и 2,2% в августе. Регулятор объясняет это усилением действия принятых ранее мер по охлаждению данного рынка, а также постепенным увеличением стоимости кредитов на фоне повышения ключевой ставки.