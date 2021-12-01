Москва, , 08:50 — REGNUM Киеву и странам Запада необходимо «сделать выводы» после заявления президента России Владимира Путина о ситуации на границе с Украиной, считает глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.

Алексей Пушков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Делайте выводы: появление на Украине ударных ракетных комплексов вынудит Россию реагировать», — написал сенатор в Telegram-канале.

Как считает Пушков, и Киеву, и Брюсселю, и Вашингтону «следует отнестись к этому предупреждению очень серьёзно».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что если на Украине появятся ударные комплексы с подлетом к Москве в несколько минут, Россия вынуждена будет создать в ответ такие же угрозы.

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