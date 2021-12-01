Новосибирск, , 08:49 — REGNUM В Новосибирской области среднемесячная заработная плата работников бюджетных учреждений в среднем за девять месяцев 2021 года составила 42 606 рублей. Это на 6,3% выше, чем за соответствующий период 2020 года, и на 3,8% ниже среднеобластного уровня. Об этом сообщил Новосибирскстат.

Зарплата Ника Егорова

Уточняется, что наиболее высокая зарплата в бюджетных учреждениях с федеральной формой собственности (54013 рублей), низкая - в муниципальных учреждениях (33710 рублей).

При этом среди бюджетных организаций социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, искусство, спорт и организация досуга) самая высокая оплата труда в здравоохранении (44655 рублей) и деятельности творческой, деятельности в области искусства и организации развлечений (44259 рублей). Самый низкий уровень зарплаты - в дошкольном образовании (28176 рублей).