Новосибирск, 1 декабря, 2021, 08:49 — ИА Регнум. В Новосибирской области среднемесячная заработная плата работников бюджетныхучрежденийв среднем за девять месяцев 2021 года составила 42 606 рублей. Это на 6,3% выше, чем засоответствующий период 2020 года, ина3,8% ниже среднеобластногоуровня. Об этом сообщил Новосибирскстат.

Ника Егорова Зарплата

Уточняется, чтонаиболее высокая зарплата в бюджетных учрежденияхс федеральной формой собственности (54013 рублей), низкая - в муниципальных учреждениях (33710 рублей).

При этомсреди бюджетных организаций социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, искусство, спорт и организация досуга) самая высокая оплата труда в здравоохранении (44655 рублей) и деятельности творческой, деятельности в области искусства и организации развлечений (44259 рублей). Самый низкий уровень зарплаты - в дошкольном образовании (28176 рублей).