Челябинск, , 08:47 — REGNUM В Челябинске представители аэропорта Челябинска получили сообщение о якобы минировании взлётно-посадочной полосы. Об этом сообщает областной миндортранс.

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По данным министерства, оно поступило в 09:45 на электронную почту. Сейчас этьа информация проверяется.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью за пределы полосы выкатился самолёт, прибывший из Казани. А утром в аэропорту из-за непогоды оказались задержаны девять рейсов. Застряли более тысячи пассажиров.

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