Владивосток, , 08:52 — REGNUM В аэропорту Владивостока прилетевшие 1 декабря самолёты не могут высадить пассажиров — люди вынуждены часами сидеть в салонах, дожидаясь пока техника по снегу к ним доберется.

Снег

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Так, в местный паблик обратился один из пассажиров рейса «Москва — Владивосток». Самолёт уже долго стоит на взлётно-посадочной полосе.

«Обращаемся из самолёта рейс 1700, час стоим в чистом поле. Борт вылетел из Москвы с задержкой в семь часов. Полный самолёт детей, часть пассажиров — с рейса «Санкт-Петербург — Владивосток». Самолёты садятся, часть едет к терминалам, часть — стоит в чистом поле», — написал пассажир на странице vdk_news.

В аэропорту ИА «Восток-Медиа» подтвердили, что ситуация очень сложная.

«Снегом засыпало всё. Сейчас расчищают путь под самолёты. Очень сложная ситуация — площадку чистили, но ветер снова наметает снег. Работают тягачи, чистят снег, чтобы самолёты могли спуститься, подъехать к терминалам. Как только путь расчистят — это станет возможным», — уточнили в пресс-службе воздушной гавани.

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Как сообщало ИА REGNUM, Приморье освобождается от снежного плена — накануне циклон принёс осадки различной интенсивности практически во все муниципалитеты края.