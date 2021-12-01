Сеул, 1 декабря, 2021, 08:46 — ИА Регнум. На конец октября 2021 года число абонентов сети пятого поколения 5G в Южной Корее превысило отметку 19 млн человек. Об этом 1 декабря сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий страны.

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Согласно опубликованным данным, на конец октября текущего года в стране насчитывалось 19,38 млн пользователей 5G, что составляет 27% от общего числа абонентов мобильной связи.

Известно, что 9,13 млн пользователей сети 5G приходится на абонентов SK Telecom, 5,92 млн пользователей — абонентов KT, 4,29 млн пользователей — абонентов LG U Plus.

Общее количество абонентов мобильной связи в стране составило 72,15 млн человек.

Эксперты предполагают, что к концу 2021 года число абонентов сети пятого поколения 5G в Южной Корее достигнет отметки 20 млн человек.