Ташкент, 1 декабря, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами массивов под названием «Янги Узбекистон» (Новый Узбекистан), которые будут строится в городах и районах страны. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

Массивы «Янги Узбекистон» со всеми удобствами и необходимой социальной инфраструктурой будут предназначены для проживания более чем 1 миллиона человек.

«За прошедшее время для строительства массивов были выбраны близкие к городам и районным центрам места с инфраструктурой. Согласно планам, в следующем году намечено построить 22 новых массива», — говорится в сообщении.

Отмечается, что глава государства дал указания по строительству в новых массивах достаточного количества школ, детских садов и медицинских учреждений.

«Указано на возможность создания не менее 50 тысяч рабочих мест за счет организации малых промышленных зон и реализации бизнес-проектов», — говорится в сообщении.