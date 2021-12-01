Ульяновск, , 08:43 — REGNUM В Ульяновской области планируется внести поправки в бюджет 2021 года. Доходная база увеличивается на 2,4 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Бюджет в новой редакции был представлен и поддержан на заседании регионального правительства 30 ноября. Власти поясняют, что изменения связаны с получением федеральной поддержки, дополнительным поступлением собственных доходов в сумме 424,6 млн рублей, а также сложившейся экономией при освоении бюджетных средств.

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Исполняющая обязанности министра финансов Ульяновской области Наталья Брюханова сообщила, что более 2,2 млрд рублей направят на выплату заработной платы сотрудникам областных и муниципальных учреждений, ещё почти 417 млн рублей предусмотрено на социальную поддержку граждан.

С учётом корректировок доходы областного бюджета 2021 года увеличиваются на 2,4 млрд рублей и составят 87,7 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявлял, что регион получит дополнительную федеральную поддержку на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы. Речь идёт о сумме в 1 млрд рублей.

Напомним, что январе — октябре в областной бюджет поступило свыше 63 млрд рублей, что на 10,3% больше аналогичного прошлогоднего периода. Расходы увеличились на 8,4% и достигли 66,6 млрд рублей.

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