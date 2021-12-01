Никосия, 1 декабря, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Двусторонние отношения Кипра и Китая стали темой телефонных переговоров кипрского президента Никоса Анастасиадиса и председателя КНР Си Цзиньпина, 30 декабря сообщили в канцелярии лидера островного государства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Кипра

Разговор был приурочен к 50-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. Участники беседы отметили наличие позитивной динамики в сотрудничестве Кипра и Китая. Лидеры государств также договорились поднять отношения Пекина и Никосии до уровня «стратегического партнерства», включающего политическую, социальную и экономическую сферы.

Кроме того, Анастасиадис подтвердил позицию Кипра по поддержке принципа одного Китая. Си Цзиньпин в свою очередь подчеркнул, что китайские власти продолжат помогать усилиям кипрской стороны по защите суверенитета и территориальной целостности Кипра.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября прошла встреча премьер-министра Греции Кирьякоса Мицотакиса и министр иностранных дел Китая Ван И, которые обсудили перспективы сотрудничества их стран.