Варшава, 1 декабря, 2021, 08:38 — ИА Регнум. В росте цен на товары и услуги в Польше «виноваты Владимир Путин и Газпром». Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции 30 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Матеуш Моравецкий

«Очень высокие цены на газ, которые умышленно повышаются по указанию президента России Владимира Путина и Газпрома, отражаются на стоимости товаров на нашем рынке. Вот кто основные виновники в недовольстве наших граждан», — заявил политик.

Моравецкий добавил, что инфляция может «сохранять тенденцию к росту» еще несколько месяцев. По его словам, снижения инфляции можно ожидать лишь весной следующего года.

Как передавало ИА REGNUM, ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил на брифинге, что российская компания Газпром выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа.