Москва, , 08:36 — REGNUM Президент России Владимир Путин пока не принял решение о том, будет ли он баллотироваться на выборах главы государства в 2024 году. Об этом российский лидер заявил во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт!».

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Глава государства напомнил, что, согласно Конституции, он обладает таким правом. И «само наличие этого права уже стабилизирует внутриполитическую ситуацию» в стране, подчеркнул Путин. При этом он отметил, что его переизбрание — это «не цель для России».

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«Пока же преждевременно говорить, кто и что планирует в 2024 году», — заявил Путин.

Напомним, в октябре 2020 года президент РФ Владимир Путин заявлял, что ещё не принял решение о выдвижении своей кандидатуры на новый срок президентства. На вопрос о преемнике российский лидер отметил, что до следующих президентских выборов ещё достаточно времени, а разговоры о преемнике способствуют дестабилизации ситуации в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин был президентом России с 2000 по 2004 годы, затем с 2004 по 2008 годы. Потом четыре года президентом был Дмитрий Медведев. Затем в 2012 году Путин вновь был избран главой государства и снова переизбирался в 2018 году (срок пребывания президента у власти был увеличен с четырёх до шести лет).

По закону быть президентом России одному и тому же лицу нельзя более двух раз. Однако в 2021 году Государственная дума приняла закон, который позволяет в числе прочего действующему главе государства Владимиру Путину вновь выдвигать свою кандидатуру на пост президента.

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Согласно одной из поправок, ранее действовавшее ограничение больше не распространяется на тех, кто занимал должность главы государства до вступления в силу изменений в Конституции. Таким образом, сроки Путина «обнуляются», что позволяет ему снова выдвигать свою кандидатуру на выборы глав государства в 2024 году и в 2036 году.

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