Москва, 1 декабря, 2021, 08:36 — ИА Регнум. В Москве кондитерские фабрики специально к Новому году выпустили для детей более 3 тысяч тонн сладких подарков, сообщается на портале мэра столицы.

Фото пресс-службы Городской Думы Калуги Новогодние подарки

В состав новогодних подарках входят разные виды конфет, а также шоколадных плиток и других видов лакомств. В 2021 году московские кондитеры увеличили объемы производства сладостей к Новому году и расширили ассортимент.

В магазины Москвы 14 производителей кондитерских изделий поставят более 60 вариантов новогодних сладких подарков на любой вкус. Сладкие подарки на Новый год можно дарить не только детям, но и взрослым.

Как сообщало ИА REGNUM, Москву с 18 ноября начали украшать к новогодним праздникам и Рождеству.

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