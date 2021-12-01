Вашингтон, , 08:34 — REGNUM Директор программы по Азии Международной кризисной группы Лорел Миллер во время выступления в комитете по иностранным делам сената Соединенных Штатов представила своё видение того, какие выводы можно сделать из 20-летней американской миссии в Афганистане, передает RT.

США в Афганистане Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По ее словам, из афганской кампании Вашингтон может извлечь «пять ключевых уроков». Первый заключается в том, что относиться к смене режимов следует с большой настороженностью.

«Если успех стратегии зависит от конкретных условий, нужно быть уверенным в своей способности их создать или контролировать», — сформулировала она суть второго урока.

Третий урок Миллер сформулировала так: «Отдавайте себе отчёт в том, сколько вам неизвестно, но оценивайте по достоинству и то, что вам известно, и вносите в свою политику соответствующие изменения».

«Ставить условия для выделения помощи неэффективно, если ваша стратегия зависит от успеха получателя», сказала она, говоря о четвертом уроке, который США должны извлечь из афганской кампании.

Заключительный, пятый урок, заключается в необходимости «осознавать пределы возможностей США утверждать свою волю там, где подобное не является жизненно необходимым», резюмировала Миллер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники США по Североатлантическому альянсу не смогли бы продолжить военную операцию в Афганистане после вывода американского контингента.

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