Владикавказ, , 08:34 — REGNUM В Северной Осетии обнаружено тело 15-летнего подростка. Его нашли в салоне припаркованного автомобиля. По факту обнаружения трупа назначены проверки Следственного комитета и прокуратуры, сообщили в СКР и надзорном органе.

Заснеженная машина Дарья Драй © ИА REGNUM

«30 ноября 2021 года примерно в 18:00 на улице Дзусова в городе Владикавказе в салоне припаркованного автомобиля обнаружено тело 15-летнего подростка без признаков насильственной смерти», — говорится в сообщении следственного ведомства.

Предварительно установлено, что машина принадлежит отцу погибшего. Сам он несколько дней назад приехал в Северную Осетию из Невинномысска (Ставропольский край). В машине также обнаружена канистра с бензином. Ребенок мог отравиться, приводит версию одного из знакомых с ситуацией людей ТАСС.