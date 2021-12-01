Рига, , 08:33 — REGNUM Североатлантическому альянсу (НАТО) необходимо использовать все возможности для диалога с Россией, страны — члены НАТО требуют транспарентности в том, что касается передвижения российских войск. Об этом 30 ноября написал и.о. министра иностранных дел Германии Хайко Маас по итогам первого дня встречи с коллегами по альянсу в Риге на своей странице в соцсети Twitter.

Хайко Маас Sandro Halank

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«Мы должны использовать все возможности для диалога с Россией. Страны НАТО требуют транспарентности в вопросе передвижения российских войск. Если территориальный суверенитет Украины будет нарушен, это будет иметь серьезные политические и экономические последствия», — написал он в своем сообщении.

Также Маас отметил, что в Риге 30 ноября первый день обсуждали новую стратегию НАТО и добавил, что альянс должен быть чем-то большим, нежели техническим органом для голосования по тем или иным вопросам.

«Мы хотим расширить роль альянса в политическом голосовании. При этом приоритетом должно стать сокращение вооружений», — указал и.о. главы МИД ФРГ.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября в МИД РФ заявили, что Североатлантический альянс целенаправленно «испытывает на прочность» Россию, направляя военный флот и авиацию к границам страны.