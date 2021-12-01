Оренбург, 1 декабря, 2021, 08:51 — ИА Регнум. В дом главы министерство архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области Натальи Ибрагимовой нагрянули силовики. Ряд телеграм-каналов со ссылкой на собственные источники сообщают о том, что правоохранители проводят оперативные мероприятия.

Обыск

По данным информресурсов, силовики 1 декабря работают в АНО «Центр развития архитектурной деятельности Оренбургского области» и министерстве.

Предположительно обыски связаны с иском прокуратуры к Центру архитектуры Оренбуржья и московскому проектному бюро «Атлас». Третьим лицом по делу является минархитектуры региона. Сумма исковых требований составляет 98 460 925 рублей. Компании занимались разработкой документов. Есть подозрение, что стоимость работ была завышена.

Официальных комментариев от прокуратуры и силовиков нет. В министерстве региональной и информационной политики Оренбуржья корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что информацией об обысках не располагают.