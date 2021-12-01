Биробиджан, 1 декабря, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Затраты из бюджета Еврейской автономной области на эвакуацию пострадавших от наводнения людей и их временное размещение компенсируют из федерального бюджета. Деньги поступят из резервного фонда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Pixabay.com Деньги

Читайте также: Аграриям ЕАО пообещали скорые выплаты компенсаций ущерба от паводка

«Средства, выделенные из федерального бюджета, позволят возместить региональные затраты, которые были направлены на эвакуацию, временное размещение людей, пострадавших при ЧС, и обеспечение их питанием. А также на оказание гражданам единовременной материальной помощи и выплаты, связанные с полной или частичной утратой имущества первой необходимости», — отметил губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн.

Он подчеркнул, что остальные регионы Дальнего Востока, пострадавшие от паводка, уже получили федеральные деньги. Более 5 млрд рублей перечислено на поддержку жителей, утративших во время наводнения свои дома и имущество, и около 1,4 млрд рублей — на компенсацию ущерба аграриям.

Как сообщало ИА REGNUM, сельхозпроизводители Еврейской автономии получат более 214 млн рублей в течении двух недель. Средства будут перечислены в качестве компенсации за потери во время паводка в регионе.