Москва, 1 декабря, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Пересчёт пенсий производится в России с 1 декабря для трёх категорий пенсионеров. Об этом ранее сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионер

Первая категория — это граждане, которым в ноябре исполнилось 80 лет. Для таких пенсионеров предусмотрена фиксированная выплата к страховой пенсии по старости. Вместо выплаты в размере 6044 рубля 48 копеек они будут получать 12 088 рублей 96 копеек.

Вторая категория граждан, пенсии для которых автоматически поднимут, это пенсионеры, проработавшие до августа 2021 года. Как сообщало ИА REGNUM, информация об увольнении поступает в ПФР только на четвёртый месяц, то есть индексацию для таких граждан проведут в декабре, доплату также произведут за сентябрь, октябрь и ноябрь.

Граждане, подавшие заявления на перерасчёт, также получат прибавку к пенсии. Перерасчёт производят с первого числа месяца, следующего за тем, в который принято заявление и необходимые для перерасчёта документы.

Пересчитать пенсию могут, к примеру, пожилым гражданам, у которых появились несовершеннолетние иждивенцы. Прибавка составит 2014 рублей в месяц при одном нетрудоспособном лице на содержании, 4029 рублей — если иждивенцев двое, 6044 рубля — если иждивенцев трое.

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