Кишинёв, 1 декабря, 2021, 08:31 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 30 ноября выявили 664 случая заражения коронавирусом в ходе 5039 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новый штамм «Омикрон» захватывает планету, что дальше?»

За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 363 774 носителя SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 347 708 человек, в том числе 590 — за последние сутки.

В больницах республики находятся 1482 пациента с COVID-19, в том числе 180 — в тяжёлом состоянии. С начала пандемии в 9119 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали 29 таких случаев.

Днём ранее в стране выявили 677 заражений коронавирусом в результате проведения 5039 тестов. Врачи выписали за сутки 489 человека, умел 21 пациент с COVID-19.